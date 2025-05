Ingrid Guimarães sobre polêmica com filho de Luciano Huck: 'Deixa se virar'

Ingrid Guimarães, 52, opina sobre treta envolvendo filho de Luciano Huck e Angélica e outras adolescentes.

O que aconteceu

Atriz brincou que não estava entendendo a polêmica com Benício Huck. "A fofoca de adolescente bombando. Quem são essas pessoas? Alguém quer dar um resumo para mim? Melhor não se meter, às vezes fico tentando ouvir a fofoca de adolescente aqui, tento me meter [com o] pessoal daqui de casa, não consigo entender nada", disse em seus stories no Instagram na madrugada desta quinta-feira.

Artista aconselhou mães não se envolverem na briga teen. "São uns nomes que aparecem com sobrenomes. Outra coisa: parece que tem até mãe no meio. Gente, se mete não. Fofoca de adolescente tem que ter manual", destacou.

Ingrid Guimarães alertou que as tretas entre jovens se resolviam facilmente. "Melhor dormir, deixa o povo se virar. Outra coisa, adolescente faz as pazes rápido, melhor não pegar o lado de ninguém, porque aí já vi aqui em casa, fica com ódio e à noite já está aqui em casa dormindo, se amando. Melhor não pegar ranço por ninguém", concluiu.