Homem que invadiu casa de Jennifer Aniston chega seminu a tribunal; fotos

Jimmy Wayne Carwyle, 48, compareceu seminu ao tribunal de Los Angeles, onde era aguardado para responder pela invasão à casa de Jennifer Aniston, 56, nesta semana.

O que aconteceu

O acusado estava sem camisa e enrolado por um cobertor azul, sem deixar claro se estivesse vestido por baixo da manta. Ele posou para as fotos de seu cadastro policial, com expressões sinistras em algumas delas.

Diante da situação inusitada, o juiz optou por uma solicitar uma avaliação da saúde mental de Carwyle. Os procedimentos legais envolvendo sua acusação serão suspensos até que o parecer médico a esse respeito seja expedido.

Jimmy foi detido após invadir a residência de Aniston em Bel Air com seu carro. Segundo o portal TMZ, ele teve uma fiança fixada em US$ 150 mil - cerca de R$ 840 mil, na cotação atual - e foi orientado a manter distância mínima de 90 metros da atriz de "Friends", além de evitar qualquer tipo de contato com ela.

Imagem: Getty Images

Imagem: Getty Images