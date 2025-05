BBB 25: Globo demite Pipocas e só três escapam da degola; saiba quem

Chegou ao fim hoje o contrato dos Pipocas, do BBB 25, e a partir de agora eles perdem completamente o vínculo com a Globo. Mas três integrantes do elenco foram salvos da lista de cortes e conseguiram manter o contrato com a ViU, área da diretoria de Negócios que faz o agenciamento comercial dos talentos: a campeã Renata Saldanha, e a dupla de amigos Aline Patriarca e Vinícius Nascimento.

Splash antecipou com exclusividade na semana passada que a maioria do elenco de anônimos seria dispensada na data de hoje por causa do desinteresse comercial das marcas com os nomes escalados para a última temporada —que teve a pior média de audiência da história do reality show.

Mesmo assim, os três Pipocas salvos conseguiram se destacar e fecharam contratos de publicidades com os patrocinadores da atual temporada. Aline e Vinícius, que nem sequer chegaram à grande final, já foram mais acionados para campanhas publicitárias que a própria campeã.

Eva Pacheco, que fez dupla com Renata e chegou a atuar em uma campanha para uma rede de farmácias ao lado da amiga, não despertou o interesse da ViU e perdeu o contrato.

"Ser convidada para esse time é mais que uma conquista, é um abraço na minha trajetória, nos meus sonhos e em tudo que estou construindo com tanta verdade. É uma honra fazer parte da ViU. Eu me sinto feliz, preparada e com o coração vibrando para tudo o que vamos construir daqui para frente", celebra a campeã, que já conta com 1,6 milhão de seguidores no Instagram.

Renata no dia da final Imagem: Reprodução/Globoplay

Segundo a Globo, Vinícius despertou o interesse da emissora por sua lealdade aos amigos, personalidade autêntica e jeito espontâneo.

Eu tenho me surpreendido a cada dia com essa nova fase que estou vivendo pós-BBB. O programa sempre foi o sonho da minha vida e todo o carinho que tenho recebido tem sido um sonho maior ainda. Celebro, também, este grande passo com a VIU, que me abraçou desde o primeiro momento assim que saí da casa. Só tenho gratidão a Deus e a todos que me acolheram com tanto amor. Darei meu máximo em todas as oportunidades e por todos que me amam. Vinícius Nascimento

Já a permanência de Aline no casting da agência da Globo se deu por causa dos inúmeros memes que protagonizou e viralizaram, além de ser a Pipoca com o maior número de seguidores nas redes sociais da última temporada.

É inenarrável o sentimento que carrego diante de tudo o que está acontecendo na minha vida. Estou feliz por enxergar tantas oportunidades maravilhosas, uma sensação de dever cumprido. Finalizei uma etapa importante, divisora de águas, e agora estou me lançando no novo, em um mundo que pede mais dedicação e foco. Saber que estou rodeada de pessoas incríveis, competentes e humanas só me faz sentir ainda mais acolhida. Aline Patriarca

Aline e Vinícius mantêm fora do BBB a parceria que nasceu antes mesmo do programa Imagem: Reprodução/Gshow

Mais um contratado

Além dos três ex-BBBs, a Globo ampliou seu time de agenciados com mais um de seus apresentadores: Fernando Fernandes, que atualmente comanda o Esporte Espetacular. Tal qual Aline, Renata e Vinícius, ele será representado comercialmente com exclusividade para ações comerciais por meio da ViU.

Fernando Fernandes Imagem: Divulgação / Globo

"A junção do esporte com a comunicação tem um poder social muito grande. Tenho certeza que essa minha nova fase na Globo, artística e comercial, vai amplificar essas minhas vozes, potencializando a associação com marcas com os mesmos valores. Estou muito feliz neste novo momento com a ViU", celebra o apresentador, que conta com 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Com a chegada dos quatro novos agenciados, a empresa da Globo amplia seu casting, que já conta com a presença de liana, Serginho Groisman, Tadeu Schmidt, Maria Beltrão, Ana Paula Xongani, Gil do Vigor, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Giovanna Pitel e o cantor Lucca (campeão do Estrela da Casa).