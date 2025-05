Gaby Cabrini aprova pressão na TV por seguir carreira do pai: 'Tem que ter'

Como lidar com a pressão de trabalhar na TV sendo filha de Roberto Cabrini, 64? Há seis anos no Fofocalizando (SBT), Gaby Cabrini, 34, se formou em jornalismo nos EUA tendo o pai como inspiração e diz que a cobrança para honrar o legado da família na televisão nunca foi um tema que gerasse preocupação.

Sempre tem essa pressão, principalmente, quando as pessoas descobrem que eu sou filha de um mestre no jornalismo, que é o meu pai, o Roberto Cabrini. Só que é uma pressão gostosa, uma pressão que, poxa, estão falando do meu pai e eu tenho um ótimo líder, um mestre em casa.

Gaby Cabrini, em entrevista exclusiva para Splash, no Troféu Imprensa

A pressão para não decepcionar o pai, para Gaby Cabrini, na verdade é uma fonte de força e inspiração para evoluir a cada entrada ao vivo. "As pessoas falam, sim, do meu pai, mas demoraram para descobrir. Estou há seis anos no SBT e sinto que agora todo mundo, mas eu vejo isso muito mais como uma honra, como um privilégio, do que pressão".

Mas tem pressão e tem que ter. Vocês estão certos. Eu adoro ser pressionada para melhorar o tempo todo.

"Sempre em busca de novos desafios"

Gaby Cabrini entrou no SBT em 2019 como repórter do Fofocalizando. Antenada nas fofocas do mundo dos famosos e com bia desenvoltura na TV, a jornalista passou a integrar o quadro de comentaristas da atração em pouco tempo e foi promovida a apresentadora no fim de 2023. Atualmente, ela divide o espaço da atração ao lado de Cartolano, Cariúcha e Leo Dias.

O Fofocalizando é um pouquinho de cada um que está assistindo. Você tem vários perfis diferentes e quatro pessoas completamente diferentes umas das outras. O Léo Dias, o maior jornalista de celebridades do Brasil. A Cariúcha, que é a pimentinha, que fala aquele pensamento oculto que muita gente não tem coragem. O Cartolano, que é a inteligência, a sabedoria e consegue enxergar outro ponto de vista. E tem eu, que sou uma sortuda que estou lá aprendendo com os meus amigos e colegas todos os dias. Então, acho que é esse tempero. O programa é a cara do Brasil.

Mesmo feliz com o trabalho no SBT, a jornalista diz não se dar por satisfeita e vive uma fase de descobertas de novas oportunidades que possam fazê-la sair da zona de conforto. "Eu costumo dizer que se você acha que você já chegou em algum lugar, você está enganado. Você tem que estar constantemente aprendendo, melhorando e buscando coisas que te desafiem."

Acho que o momento da carreira que eu estou, é um momento muito feliz, mas, obviamente, sempre em busca de novos desafios, de me aprimorar. Sinceramente, vou puxar a sardinha para o meu lado e dizer que estou na emissora mais maravilhosa, mais feliz do Brasil. E não estou falando isso porque eu sou daqui, não. A energia aqui é maravilhosa.

A participação na 55ª edição do Troféu Imprensa deixou Gaby Cabrini com o sentimento de gratidão. Afinal, a atração premiou profissionais da TV como ela e colegas de Fofocalizando, como Cariúcha. "A premiação veio para o SBT em 1970 e foi o grande divisor de águas por honrar todos os comunicadores e talentos."