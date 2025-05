Filha de Chaene da Gama, do Black Pantera, viu morte de jovem na escola

Heloisa, a filha mais nova de Chaene da Gama, o baixista e vocalista do Black Pantera, presenciou o ataque e morte de uma jovem do 9° ano. O crime aconteceu hoje, no particular Colégio Livre Aprender, em Uberaba, Minas Gerais, quando um garoto golpeou a colega de sala com uma tesoura durante a aula.

Em conversa a Splash, o músico falou sobre o ocorrido. "Estou devastado, escola devastada, minha filha devastada. Foi uma cena horrível, eu com meus 41 anos nunca vi uma cena dessas, minha filha tem 13, vai fazer 14 agora. O ódio é uma coisa terrível, as crianças estão sofrendo... não sei o que dizer."

Mais cedo, Gama usou o Instagram para falar desabafar sobre o assunto. "Como ser imune a tanto ódio, se todo dia tem um episódio? Hoje um aluno da classe da Heloisa (minha caçula), matou outra menina em sala de aula, todos têm 13/14 anos no máximo. E é isso mesmo que vocês estão lendo. Não sei o que dizer, sinto muito por ela e que haja justiça", escreveu o músico.

Gama seguiu o texto dizendo não saber a motivação do crime, e deseja os sentimentos à família, à escola e aos outros alunos.

Por aqui cuidaremos da nossa filha que presenciou tudo, incrédula. Fiquemos atentos e observemos os comportamentos dos nossos filhos e filhas, muitas vezes eles escondem as coisas. Pelo fim da violência.

Chaene da Gama

O que aconteceu

Uma estudante de 14 anos foi morta na manhã de hoje no Colégio Livre Aprender, no Bairro Universitário, em Uberaba. Segundo as primeiras informações fornecidas pela escola particular, outro aluno do 9° ano, atacou a adolescente com um golpe de tesoura. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

O aluno fugiu após o crime, mas foi encontrado pela polícia no fim da tarde.

Foi publicada, pela Prefeitura de Uberaba, uma nota lamentando o crime e decretando luto oficial de três dias. A prefeita Elisa Araújo afirmou que "Uberaba vive um dia de imensa tristeza" e reforçou o "compromisso em ampliar as ações de cuidado emocional, convivência escolar e cultura de paz".

Segundo publicação da escola, os primeiros socorros foram prestados até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de resgate tentou reanimar a vítima, que não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.

O Colégio afirmou que prestará assistência psicológica para a comunidade escolar.