Famosos reagem à escolha do novo papa, Leão XIV: 'Esperança'

Famosos usaram as redes sociais para comentar a escolha do novo papa, Robert Francis Prevost, o Leão XIV. O cardeal norte-americano que se tornou cardeal no Perú é o sucessor do papa Francisco.

Veja a repercussão:

Cacau Protásio, que conheceu Papa Francisco, pediu benção divina ao novo papa. "Deus abençoe e proteja muito o senhor nosso Papa Leão XIV, que nosso senhor Deus lhe dê sabedoria, estamos aqui rezando e torcendo pelo senhor".

Galvão Bueno fez publicação logo assim que fumaça branca foi vista na chaminé. "Fumaça branca! Habemus Papam! Quem será o novo Papa? Que Deus o abençoe".