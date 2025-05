Fã alega ter visto Harry Styles no Vaticano durante anúncio de papa Leão XVI

A escolha do novo Papa levou milhares de fiéis ao Vaticano nesta quinta-feira, 8. E uma mulher disse ter visto o cantor Harry Styles no local durante o anúncio do papa Leão XVI.

Ela mora em Roma e usou seu X (antigo Twitter) para contar mais sobre a experiência.

"Enquanto eu assistia ao anúncio do papa na Praça de São Pedro, Harry Styles passou por mim e nossos olhares se encontraram. Imediatamente fotografei essa lembrança. Que dia!"

A foto viralizou nas redes sociais, e fãs comentaram o clique.

"Não aguento o jeito que o Harry é super aleatório e onipresente, um dia aparece do nada em uma maratona no Japão e no outro está no Vaticano, no meio do povo, assistindo o conclave", disse um. "Imagina ver o novo Papa e o Harry Styles no mesmo dia", brincou outro

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais