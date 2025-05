Ex-Chiquititas apontada como laranja em fraude eleitoral já namorou famosos

A candidatura de Renata Del Bianco, 39, a vereadora é apontada como laranja pelo Ministério Público Eleitoral de São Paulo. Segundo a promotoria, o nome da atriz teria sido usado pelo PP em suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.

O caso da ex-Chiquititas é o mais emblemático. Ela obteve apenas 121 votos e não fez postagens de campanha nem movimentação financeira. De acordo com o MP, isso demonstra que a candidatura existiu para cumprir formalmente a cota de 30% de mulheres exigida por lei.

Quem é a atriz

Del Bianco, que nasceu em São Paulo, ficou conhecida na década de 1990 por participar da novela "Chiquititas", interpretando a órfã Vivi. Meses após a estreia, já em 1998, a artista foi surpreendida com uma demissão repentina.

Renata Del Bianco revelou traumas após a fama em "Chiquititas" Imagem: Reprodução/Instagram

Renata desenvolveu distúrbio de imagem durante a trama. "Eu sentia uma cobrança imensa para me manter sempre a 'mais linda'. Foi aí que o meu distúrbio de imagem veio à tona. Afinal, por que eu me cobrava tanto para ser perfeita se a única coisa que eu conseguia com isso era ser assediada, e nunca uma chance?".

Artista já ficou com Danilo Gentili, Angélica Morango, Junior Lima, Amon Lima, Paulo Nigro e não esconde ter fama de "namoradeira". "Tem os anônimos que a gente não fala nomes, né? Mas já me relacionei com algumas pessoas. Digamos que gosto de degustar", revelou a famosa, em entrevista ao Splash Encontra.

Del Bianco produz conteúdos sensuais como os publicados pelas revistas Sexy e Playboy para a plataforma Close Fans. "As pessoas confundem muito que produtora de conteúdo é uma pessoa vulgarizada, uma pessoa que trabalha com corpo, que trabalha com sexo. São duas vertentes que as pessoas ainda não conseguiram assimilar."

Se em algum momento meus fãs se ofenderam, eu sinto muito, mas tenho 39 anos. Não sou mais uma garotinha. Fiz o meu ensaio para as pessoas verem como a Vivi cresceu.

"Chiquititas" rendeu muito dinheiro, mas não para as crianças, segundo Renata. "Isso é muito engraçado. As pessoas têm a impressão de que com o fato de trabalhar na televisão, só de você estar na televisão, você se torna uma pessoa rica."

Renata viralizou após divulgar a criação de uma vaquinha virtual para o enxoval do filho Arthur. A ideia surgiu para amigos presentearem o segundo filho. "Conversando com os seguidores no Tiktok, o pessoal falou que 'queria mandar um presente pro Arthur'. Falei: 'Gente, se eu fizer uma vaquinha online, vocês acham uma ideia boa?' e todo mundo falou: 'Legal, bacana. Faça'", completou, em conversa com Splash, em 2024.