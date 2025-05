Ex-BBB Paulinha Leitte anuncia gravidez: 'O amor transbordou'

Ex-BBB Paulinha Leitte, 38, anunciou que está grávida nas redes sociais.

O que aconteceu

Influenciadora comunicou a gravidez em um vídeo no Instagram nesta quarta-feira. A ex-sister está grávida de seu primeiro filho com o marido norte-americano, Dakota Ballard.

Ex-participante celebrou a gestação. "Com os nossos corações cheios de felicidade e amor digo a vocês: o nosso conto de fadas ganhou um novo capítulo, onde o amor transbordou e foi tão longe que tocou o céu! Agora, pulsa em mim um coraçãozinho cheio de luz, tão pequeno(a) tão amado(a), tão nosso!", ressaltou.

Paulinha Leitte também desabafou sobre as dificuldades para engravidar. "Depois de muitas lágrimas, muitas injeções, exames médicos, inchaços, dores, Deus nos abençoou com a vida do nosso filho(a) aqui no ventre da mamãe. A vida, antes tão conhecida, agora se reinventa diante do milagre de sermos três."