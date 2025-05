De biquíni, ex-BBB Eva Pacheco posa com taça de champanhe: 'Paz'

Ex-BBB Eva Pacheco posa de biquíni em piscina com champanhe.

O que aconteceu

Bailarina aproveitou o sol e posou de biquíni nesta quinta-feira. A ex-participante do BBB 25 viajou para o Carmel Cumbuco Resort, no Ceará, e compartilhou mais detalhes em seu Instagram.

A aliada da campeã, Renata, declarou que estava em "paz". "Viciada em viver em paz", ressaltou na legenda.

Com o post, Eva Pacheco foi exaltada pelos seguidores. "Fico passada com essa beleza", indicou uma. "Pare de esfregar essa beleza na nossa cara", brincou outra. "Sereia perfeita no seu habitat natural", apontou uma terceira.