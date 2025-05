Dieguinho: Ilze escapa de tentativa de Bonner em surfar no hype da internet

William Bonner viajou ao Vaticano para acompanhar a decisão da igreja Católica pelo novo papa, substituto de Francisco, que morreu no último 21 de abril. Ele se juntou a Ilze Scamparini, repórter internacional da Globo que cobre notícias da região desde 1999. A interação entre eles foi um dos temas do Splash Show desta quinta-feira (8).

Conhecida por ter um perfil mais reservado, Ilze se tornou um dos assuntos mais comentados do dia por conta de sua reação diante de uma tentativa de aproximação de Bonner. Depois de terminar de falar sobre os bastidores do conclave, o apresentador do Jornal Nacional tentou brincar com a repórter, que manteve a postura séria.

Ela não deu uma risada para nenhum dos comentários que Bonner fez. Se a gente for parar pra puxar do passado, a Ilze é uma repórter que cobre esse noticiário internacional para a Globo há muitos anos que sempre foi muito reservada

Dieguinho

Dieguinho relembra que essa não é a primeira vez que Ilze se mostra distante de piadas e brincadeiras. Ela também protagonizou uma cena semelhante com Patrícia Poeta no conclave de 2013. O apresentador do UOL complementa dizendo que a única vez que a repórter mostrou um pouco mais de sua vida privada foi durante uma entrevista com Sabrina Sato, em que dá detalhes da casa onde vive no Vaticano, que é o mesmo local em que grava suas entradas para o jornal.

Ele não deu essa liberdade para o Bonner. O Bonner queria aproveitar para embarcar no hype da internet de ficar brincando com o fato dela estar sempre em cima de um telhado em Roma, só que ela não estava no clima. A Ilze está muito mais focada no jornalismo, ela não é uma pessoa que se desmonta para isso

Dieguinho

