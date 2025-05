'Desceu do telhado': passo a passo do climão entre Bonner e Ilze Scamparini

O aparente desconforto da jornalista Ilze Scamparini ao lado de William Bonner, durante entrada ao vivo no Jornal Nacional (Globo), chamou a atenção dos telespectadores e gerou repercussão nas redes sociais. Os acontecimentos se desenrolaram durante o processo de escolha do sucessor do papa Francisco.

Primeiro dia

Bonner viajou para o Vaticano para cobrir o conclave, apresentando a edição de terça-feira do JN diretamente do local. Ao chamar uma reportagem de Ilze sobre os preparativos para a escolha do novo líder da Igreja Católica, o âncora a elogiou, afirmando que ela "conhece profundamente todas" as normas e rituais envolvendo o processo de escolha do novo papa.

Ainda na terça-feira, o apresentador fez uma brincadeira sobre a presença de Ilze: "O que eu sei, posso dizer agora, é que amanhã a Ilze Scamparini vai estar aqui comigo. Ela prometeu".

Climão ao vivo

William Bonner e Ilze Scamparini entram ao vivo da Itália Imagem: Reprodução/TV Globo

Já na edição de ontem do telejornal, Bonner e Ilze estavam juntos ao vivo na Praça de São Pedro, no Vaticano. A repórter, que é especialista em assuntos relacionados à igreja, detalhou os nomes dos cardeais favoritos para o cargo.

O âncora a recebeu dizendo: "Agora, sim. Eu disse que voltaria com a Ilze Scamparini. Senhores, boa noite. Ilze, é um prazer enorme te receber. Nossa especialista em Vaticano, são 25 anos, fazendo um jubileu esse ano".

achei a ilze scamparini totalmente desconfortável ao lado william bonner, ele tentando se aproximar e ela se afastando pic.twitter.com/2i9NEEOI6p -- dbr (@debsmedeiross) May 7, 2025

A interação, no entanto, ganhou contornos de desconforto. Após falar dos "papáveis", Bonner interagiu com a colega de forma "descolada" —aproveitando a popularidade da correspondente nas redes sociais. Inicialmente, ele toca no ombro dela. Depois, ele continuou a interação física, e a repórter desvia o corpo para fugir do contato.

Na despedida da entrada ao vivo, Bonner tenta um abraço. Ele se estica e dá um abraço desengonçado na repórter. A jornalista, porém, foge e quase deixa o quadro da câmera da TV —forçando o apresentador a se esticar para conseguir o contato físico.

Apresentador finaliza agradecendo a participação de Ilze, mencionando que "o pessoal pede, hein! O pessoal pede em rede social muito a sua presença aqui". Apesar disso, ele diz que não iria "explorar" ou "exigir" que a profissional estivesse presente todas as noites.

O #JN está no ar, com a nossa correspondente Ilze Scamparini #BoaNoiteJN pic.twitter.com/P69SlqDvNi -- Jornal Nacional (@jornalnacional) May 7, 2025

Bastidores

Ilze Scamparini é correspondente da Globo na Itália Imagem: Reprodução - Instagram

A correspondente internacional não teria gostado da piada feita pelo âncora, que havia dito que "ela prometeu" que estaria ao vivo no dia seguinte. As informações foram publicadas pela revista Veja.

"Ilze é muito na dela, mas como repórter adora estar nas ruas. [Ela] entendeu como uma brincadeira desnecessária", disse uma fonte da coluna Gente ligada à produção do principal telejornal da Globo.

Procurada por Splash, a Globo não se manifestou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.