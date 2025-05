Mesmo 'comendo na mão' de Fátima, César joga Ivan no limbo em 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) tem se tornado cada vez mais um coadjuvante nos planos de Maria de Fátima (Bella Campos). Mas ainda assim é peça crucial para alcançar os objetivos da jovem e de Odete Roitman (Debora Bloch). Um deles é separar Ivan (Renato Góes) de Raquel (Taís Araújo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima avisa a César que fará Raquel ficar contra Ivan. Essa é a base do plano dela para conseguir fazer com que a mãe se separe do namorado, como ordenou Odete.

Influencer pede ajuda do parceiro para não deixar Raquel e Ivan devolverem os dólares. Eles sabem que a cozinheira tem o intuito de devolver a mala com o dinheiro a Marco Aurélio (Alexandre Nero) e querem evitar isso.

No capítulo de 14 de maio, Maria de Fátima e César descobrem o paradeiro do dinheiro. A partir daí, Maria de Fátima garante a César que Raquel se separa de Ivan se a mãe acreditar que foi o namorado quem pegou os dólares.

Cenas depois, Raquel cai na armadilha e acusa Ivan de ter roubado os dólares. Esse será o estopim para que o relacionamento dos dois afunde e Ivan resolva, cheio de ódio, se envolver com Heleninha (Paolla Oliveira).

E quem fica com os dólares?

Bom, em um plano bem arquitetado, Maria de Fátima chantageia Marco Aurélio dizendo que está com sua mala de dinheiro. Enquanto isso, César tenta fugir com a grana, mas a comparsa o denuncia para o empresário da TCA, que enfim recupera a mala.

Em contrapartida, Marco Aurélio acaba ficando na mão de Fátima. A jovem vilã exigirá um bom emprego para César na empresa em troca de seu silêncio sobre a corrupção cometida pelo executivo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.