Chico: Tudo é uma palhaçada no remake de 'Vale Tudo'

Os últimos capítulos de "Vale Tudo" estão movimentados. Enquanto Raquel tenta lidar com o fato de que encontrou uma mala lotada de dinheiro, Maria de Fátima, sua filha, se jogou de uma janela para tentar roubar a grana. Essas reviravoltas foram um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (8).

Tanto Chico quanto Bárbara acreditam que a decisão de Maria de Fátima foi um tanto exagerada. Ela poderia ter encontrado uma forma diferente de enganar a mãe, como fingir uma febre ou um machucado no corpo.

Apesar de ter se jogado do primeiro andar do prédio, a personagem vivida por Bella Campos não teve nenhum ferimento grave e foi liberada para a casa após ter passado apenas um dia no hospital.

Eu tenho visto muitas discussões sobre essa cena, do tanto que foi absurda e do tanto que foi, talvez, patética

Chico Barney

Mesmo sendo um tanto quanto longe da realidade a cena, que tem rendido debates nas redes sociais, ela acabou sendo divertida, na opinião dos apresentadores do UOL.

Foi absurda e patética, o que é uma delícia. É uma novela, é para a gente se divertir e está rendendo assunto mesmo

Bárbara Saryne

Às vezes está numa zona cinzenta que eu não sei quando que é para rir, quando é para chorar, quando é para ficar tenso… Parece que tudo é uma grande palhaçada no 'Vale Tudo' de 2025

Chico Barney

