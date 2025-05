Carlinhos Maia é condenado por danos morais e critica decisão judicial

Carlinhos Maia, 33, criticou a decisão da Justiça que o condenou a pagar R$ 200 mil a Luiz Antônio dos Santos, 31, em indenização por danos morais.

O que aconteceu

O influenciador digital taxou a sentença de 'absurda'. "A Justiça do Mato Grosso está me pedindo R$ 200 mil. Eu acho isso um absurdo. Eu doaria até mais para uma instituição do Mato Grosso ou qualquer outra coisa", reclamou, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Ele foi condenado por ter comparado a imagem do próprio rosto, logo após uma cirurgia, à do rapaz, que possui má formação óssea. "Vou dizer porque acho isso estranho. Na época, a imagem desse rapaz era um meme. Não fazia ideia se era brasileiro ou de qualquer outro lugar. Na época, eu estava com o queixo bem pequenininho porque eu tinha feito cirurgia e um seguidor mandou [o meme] para mim."

Carlinhos afirmou que seus advogados vão recorrer da decisão judicial. "A gente vai recorrer, porque achei esse pedido estranho e esse valor [também]. Não é que eu peguei a imagem do rapaz e coloquei [no Instagram] para fazer chacota. Não foi nada do tipo. Estava me referindo a mim mesmo. A gente vai recorrer desse valor. Eu doo até mais para qualquer coisa do Mato Grosso."