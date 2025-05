Bonner revela que Ilze trabalhou machucada no dia de climão: 'Doloroso'

Sem a presença de Ilze Scamparini, 66, William Bonner, 61, fez participação especial no Jornal Nacional, nesta quinta-feira (8), direto do Vaticano (Itália) para repercutir a nomeação do papa Leão 14. O apresentador do jornalístico da Globo aproveitou o espaço para fazer um agradecimento a repórter — com quem viveu um climão na edição de quarta (7) — por ter trabalhado com uma lesão.

Bonner fez entrada ao vivo na abertura do Jornal Nacional sem a presença de Ilze Scamparini. O jornalista trouxe bastidores do dia de escolha do novo papa e chamou uma matéria especial da repórter para detalhar um perfil do novo pontífice.

Oi, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Esse novo líder foi escolhido muito rapidamente num conclave em que a maioria dos cardeais tinha a preocupação de demonstrar unidade na igreja. Assim, na tarde do segundo dia de votação, o cardeal americano Robert Prevost se tornou o papa Leão 14. Nós vamos ver na reportagem da Ilze Scamparini.

Ao fim da reportagem, Bonner aproveitou o espaço para fazer um agradecimento especial à Ilze Scamparini. Sem mencionar o climão com a jornalista, o apresentador valorizou o profissionalismo da repórter por não deixar uma lesão no joelho a impedir de trabalhar na cobertura do conclave.

Bom, já que essa edição histórica começou com uma reportagem da Ilze Scamparini, eu quero aproveitar pra agradecer, mais uma vez, a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso de uma lesão no joelho, a Ilze ficou com a gente até o fim do JN. [Ela] enfrentou também um frio de 14 de graus e não tava com esse meu casaco espetacular, que já tem 20 anos. Isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma que ela exerce a nossa profissão.

Climão entre Bonner e Ilze

Já na edição de ontem do telejornal, Bonner e Ilze estavam juntos ao vivo na Praça de São Pedro, no Vaticano. A repórter, que é especialista em assuntos relacionados à igreja, detalhou os nomes dos cardeais favoritos para o cargo.

O âncora a recebeu dizendo: "Agora, sim. Eu disse que voltaria com a Ilze Scamparini. Senhores, boa noite. Ilze, é um prazer enorme te receber. Nossa especialista em Vaticano, são 25 anos, fazendo um jubileu esse ano".

achei a ilze scamparini totalmente desconfortável ao lado william bonner, ele tentando se aproximar e ela se afastando pic.twitter.com/2i9NEEOI6p -- dbr (@debsmedeiross) May 7, 2025

A interação, no entanto, ganhou contornos de desconforto. Após falar dos "papáveis", Bonner interagiu com a colega de forma "descolada" —aproveitando a popularidade da correspondente nas redes sociais. Inicialmente, ele toca no ombro dela. Depois, ele continuou a interação física, e a repórter desvia o corpo para fugir do contato.

Na despedida da entrada ao vivo, Bonner tenta um abraço. Ele se estica e dá um abraço desengonçado na repórter. A jornalista, porém, foge e quase deixa o quadro da câmera da TV —forçando o apresentador a se esticar para conseguir o contato físico.

Apresentador finaliza agradecendo a participação de Ilze, mencionando que "o pessoal pede, hein! O pessoal pede em rede social muito a sua presença aqui". Apesar disso, ele diz que não iria "explorar" ou "exigir" que a profissional estivesse presente todas as noites.