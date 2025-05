Bonner é tietado no Vaticano e dá 'tchauzinho' ao vivo: 'O cara está feliz'

De Splash, no Rio

William Bonner, 61, e Gerson Camarotti, 51, foram tietados por brasileiros enquanto falavam ao vivo no Jornal Hoje diretamente do Vaticano.

O que aconteceu

Apresentador do Jornal Nacional e comentarista da Globo News encerravam plantão sobre a escolha do novo papa, Leão XIV. Ao vivo, Bonner explicou que os gritos ouvidos eram de fãs brasileiros presentes no Vaticano.

QUERIDOS! William Bonner e Gerson Camarotti sendo tietados pelos brasileiros ao vivo no Vaticano. #PlantãoGlobo #Conclave pic.twitter.com/iUP2JCiyRP -- Brenno (@brenno__moura) May 8, 2025

Felicidade de Bonner durante cobertura virou assunto nas redes sociais. "Está muito divertido ver o William Bonner nessa transmissão. O cara está muito feliz, tá maluco. Toda hora uma piadinha", escreveu um telespectador no X (antigo Twitter).

Está muito divertido ver o William Bonner nessa transmissão.



O cara está MUITO feliz, tá maluco



Toda hora uma piadinha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/xVsD1TcxFX -- Joãozinho do bom dia ?? #BOTAFOGO (@joaocotista) May 8, 2025