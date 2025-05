Atriz de 'Modern Family' sobre crescer em frente às câmeras: 'Entendi como é ser odiada'

Ariel Winter tinha apenas 11 anos quando foi escalada para viver a geniosa (e genial) Alex Dunphy em Modern Family, comédia de sucesso que durou 11 temporadas. Nascida em Los Angeles e atriz desde os quatro anos, ela revelou em entrevista recente sobre as dificuldades de crescer sob os holofotes, tornando-se alvo constante de críticas, comentários e coberturas maldosas da imprensa.

"Toda manchete que eu lia sobre mim era de pessoas adultas escrevendo artigos sobre como eu estava horrível, parecia grávida ou como uma vagabunda", lembrou Winter em conversa com a revista People. "Eu tinha só 14 anos. Isso acabou com a minha autoestima."

Segundo ela, eram extremamente raros os textos publicados em tabloides e fóruns online que a retratavam de forma positiva. "Entendi como é ser odiada. Não importa pelo que eu estivesse passando, eu era um alvo. Era muito difícil me olhar no espelho e pensar ‘amo essa versão de mim.’"

A infância de Winter não foi fácil. Conforme noticiado muitas vezes por publicações de entretenimento, a atriz teve uma relação muito difícil com a mãe, Chrisoula Workman, e chegou a ter sua guarda transferida para a irmã quando tinha apenas 14 anos. Sem entrar em detalhes sobre o que passou com a mãe, ela diz que "o resto da minha adolescência foi ótima por estar em sua custódia". Winter foi emancipada três anos depois.

"Honestamente, toda a minha infância [foi difícil]. É uma parte muito profunda, dolorosa e incômoda que é tão forte que eu nunca me sinto pronta para falar disso." As memórias ruins da infância a levaram a deixar Los Angeles, cidade que abriga os principais estúdios e sedia a maior parte dos testes para trabalhos, ao lado do namorado, o também ator Luke Benward, e seus seis cachorros.

"Não deixei a indústria, apenas a cidade de Los Angeles. Lá existem muitas memórias não tão boas, eu sou jovem e nunca morei em nenhum outro lugar, então pensei ‘por que não?’ Se você não está mais numa série que é filmada lá, não precisa estar [em Los Angeles], e se eu conseguir um seriado numa grande emissora, posso facilmente voltar." Desde o fim de Modern Family, em 2020, Winter tem conseguido trabalhos frequentes como atriz e dubladora, trabalhando em séries como Star Trek: Lower Decks e American Dad! e filmes como Piscina da Alma.

Além de seu trabalho como atriz, Winter também tem se dedicado a trabalhar em conjunto com a SOSA ("a salvo de abuso sexual online", em português). Em suas redes sociais, ela revelou ter sido vítima de "manipulação sexual online e na vida real e de abuso sexual infantil" em 2025, mas não entrou em detalhes. "[O trabalho da SOSA] me impactou profundamente, porque eu fui uma das crianças [alvo de predadores sexuais] tantas vezes."

"Tecnicamente, sim, sou uma sobrevivente [de abuso sexual], porque passei por muita coisa. Mas muita gente passou por muita coisa. Me chamar de ‘sobrevivente’ tira o foco do que estou fazendo aqui, que é ajudar os outros e dar espaço para aqueles que precisam. Mais do que qualquer coisa, quero que minha história seja de que uso minha plataforma para o bem. Minha jornada de entender as coisas e me recuperar agora passa por ajudar os outros. É isso que me importa", concluiu a atriz.