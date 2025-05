Ardilosa, Odete mata uma das charadas mais importantes de 'Vale Tudo'

Nesta quinta-feira (8), em "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima finge passar mal ao ver Raquel na exposição de Heleninha, e Odete a observa e já percebe que tem algo de errado entre as duas.

Logo depois, Raquel enfrenta Odete, e diz a Ivan que Heleninha teve uma crise de ciúmes quando a viu.

Ao final do capítulo, Odete procura Maria de Fátima para perguntar qual a relação dela com Raquel.

Odete (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Tiago fica preocupado com o sumiço da mãe. Heleninha chega em casa, acompanhada por policiais. Maria de Fátima propõe a Raquel que as duas aluguem um apartamento. Odete incentiva Heleninha a não desistir de Ivan. Fernanda aceita jantar na casa de André. Raquel aluga um apartamento no prédio de Ivan para morar com a filha.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.