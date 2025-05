Após especulações de crise com Benício, Duda Guerra reaparece com aliança

Em meio a especulações de crise no namoro com Benício Huck, 17, Duda Guerra, 16, reapareceu nas redes sociais com aliança.

O que aconteceu

Após treta envolvendo o casal e a influenciadora Antonela Braga, alguns fãs começaram a especular que Duda e o filho de Angélica teriam terminado o namoro. Isso aconteceu porque a jovem apareceu sem aliança em uma publicação nas redes sociais.

Na quinta-feira (7), os boatos chegaram ao fim ao Duda aparecer novamente com a aliança no Instagram. Na postagem, a influenciadora aparece mostrando seu look de pré-treino.

Duda Guerra, namorada de Benício, reaparece com aliança Imagem: Reprodução/Instagram

Polêmica com filho de Luciano Huck e Angélica

A treta envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e outros influenciadores estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após Antonela Braga surgir sozinha em suas postagens, foi especulado que ela estaria sendo excluída. Em meio aos rumores, a influencer se pronunciou e afirmou que Duda Guerra não gostou que ela pediu para seguir Benício no Instagram. Ainda disse que a namorada do famoso gritou e foi grosseira com ela.

A nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix" —conta reserva destinada apenas às pessoas mais próximas.