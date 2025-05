Angélica admite 'erro' em educação de filha: 'Tinha que ter segurado mais'

Angélica, 51, admitiu que "errou" ao permitir que sua filha caçula, Eva, 12, tenha acessado as redes sociais com pouca idade.

O que aconteceu

Apresentadora disse que deveria "ter segurado mais" o acesso de Eva às plataformas digitais, como fez com os dois primeiros filhos. "Hoje eu falo que errei com a Eva. Eu tinha que ter segurado mais a questão das redes sociais... Eu segurei por muito tempo, mas ela me venceu pelo cansaço", declarou em entrevista ao videocast Pé no Sofá Pod.

Para a famosa, os pais devem "segurar" pelo máximo de tempo possível o acesso dos filhos às redes sociais. "Tem aquela frase que também a gente fala muito, né? 'Ah, mas todo mundo tem'. 'Você não é todo mundo, você é meu filho, eu vou te proteger disso'. Eu não fiz isso. Eu acho que tem que ser feito".

Ela citou a diferença entre Eva e seus outros filhos, que são menos "viciados" no universo digital. "Eu fiz dentro de um limite que eu achei 'ah, tudo bem'... E hoje eu vejo a diferença do Joaquim com relação à Eva. Ele tem um controle muito maior deste vício, que é a rede social, que é tela, do que ela. Não é culpa dela. Isso é culpa de quem coordenou isso, no caso somos nós [os pais]".

Além de Eva, Angélica é mãe de Benício, 21, e Joaquim, 17, da relação com Luciano Huck.