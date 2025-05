Ana Beatriz Nogueira adia estreia de peça no RJ por problemas de saúde

Ana Beatriz Nogueira, 57, precisou adiar a estreia do monólogo "Tudo Que Eu Queria te Dizer", originalmente marcada para amanhã no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O espetáculo teve seu lançamento adiado em uma semana, para o dia 16. "A estreia da temporada do espetáculo 'Tudo Que Eu Queria te Dizer', com Ana Beatriz Nogueira, marcada inicialmente para o dia 9 de maio, no Teatro Prio, no Jockey, será adiada para o dia 16, na semana que vem", informou a assessoria da atriz.

O reagendamento aconteceu por conta da saúde da atriz, que se encontra gripada. "Está havendo um surto de Influenza no Rio, e a atriz testou positivo. Ana Beatriz está bem, mas, para proteger o público e evitar o contágio nas apresentações, não houve outra alternativa a não ser adiar. Quem já havia comprado ingressos para o final de semana da estreia, dias 9, 10 e 11, será reembolsado."

"Tudo Que Queria te Dizer" traz Ana Beatriz na pele de seis personagens de universos distintos. A obra é inspirada no best-seller homônimo da escritora gaúcha Martha Medeiros, 63.