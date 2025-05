A$AP Rocky dá pista sobre nome de seu terceiro filho com Rihanna: 'Certeza'

A$AP Rocky, 36, falou sobre a nova gravidez da esposa, Rihanna, 37.

O que aconteceu

O rapper foi questionado por Seth Meyers, 51, sobre o nome do bebê que está a caminho. "Seus dois primeiros filhos têm nomes com 'R'. Obviamente, você e Rihanna têm nomes com 'R'. É certo que o terceiro terá um nome com 'R'?, indagou o comediante e apresentador, ao receber o futuro papai em seu talk show Late Nigh with Seth Meyers (NBC).

Rocky, então, confirmou que o terceiro filho também terá a letra 'R' por inicial, como os irmãos e os pais. "Com certeza", admitiu na lata ele, cuijo nome de batismo é Rakim Mayer.

Rihana e A$AP já são pais do garoto Rza, 2, e da menina Riote Rose, 1. Os dois estão juntos desde 2020 e teriam se casado em segredo antes do nascimento do primogênito, em 2022.