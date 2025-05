Vaca como símbolo de feminismo: animal rouba a cena em suspense nacional

Em um filme repleto de personagens complexos — jornalistas investigativas, bandidos ambiciosos e políticos corruptos —, quem emerge como figura central é uma vaca branca com manchas pretas, batizada carinhosamente de Jardineira. Em "Serra das Almas", novo filme do diretor Lírio Ferreira ("Baile Perfumado", "Árido Movie"), já disponível nos cinemas, o animal deixa de ser um elemento cênico para se tornar uma metáfora poderosa da resistência feminina, da ancestralidade e da tomada de poder.

A Vaca como Presença Mística e Feminina

Desde as primeiras cenas, Jardineira aparece como um enigma. Enquanto os personagens humanos se envolvem em um plano de roubo que desaba em caos, a vaca observa, atravessa a trama e, no clímax do filme, literalmente toma conta da casa onde a história se desenrola.



Ela não é um acidente no filme. É uma assombração, uma força da natureza que todos ignoram até ser tarde demais. Tem uma cena na qual a personagem da Mari [Vera] corre dela, mas, no fundo, a vaca está ali para confrontar todo mundo com o que eles não querem enxergar -- inclusive a violência contra as mulheres.

Lírio Ferreira, em entrevista a Splash

A atriz Mari Oliveira, que vive Vera, reforça a fala. "No roteiro, tinha escrito: Vera corre da vaca. Li e pensei: É isso! Quero fazer isso!' Parecia absurdo, mas no filme aquela cena vira algo quase místico. A gente filmou com a vaca seguindo o filhote dela. Mas, no contexto, parece que ela está perseguindo a Vera — e no final, você entende que ela estava protegendo algo." Julia Stockler e Pally Siqueira completam o elenco.

A sequência em que Vera corre da vaca foi uma das mais desafiadoras — e memoráveis — da produção. Filmada em Serra Negra (Pernambuco), a cena foi construída com a vaca seguindo seu filhote, mas no corte final, ganhou um ar de perseguição quase surreal. "Parece um sonho, um pesadelo, mas também uma libertação", diz Mari. "No final, quando a vaca assume a casa, é como se ela dissesse: 'Vocês brincaram de ser donos do mundo, mas agora é a nossa vez'".

'Serra das Almas' tem três muheres como protagonistas Imagem: Divulgação

De Pink Floyd ao Feminismo: As Inspirações por Trás da Vaca

Ferreira admite que a ideia surgiu de uma mistura de referências — desde a psicodelia do "Atom Heart Mother" (álbum do Pink Floyd com uma vaca na capa) até símbolos de fertilidade e resistência presentes em culturas ancestrais. "A vaca é como um elefante na sala: todo mundo vê, mas finge que não é importante. Só que no nosso filme, ela vira a sala. E num enredo onde as mulheres passam de vítimas a protagonistas, isso faz todo sentido", reflete o diretor.

Mari Oliveira acrescenta. "Tem uma cena em que a vaca entra na casa e fica lá, como se dissesse: 'Agora é minha vez'. E as mulheres do filme — a Vera, as jornalistas — são as únicas que realmente enxergam o que está acontecendo. Os homens estão todos perdidos em seus próprios jogos de poder."

Apesar de "Serra das Almas" ser um thriller com elementos de ação e humor ácido, sua espinha dorsal é a jornada feminina. O roteiro, inicialmente focado em personagens masculinos, foi reescrito com a chegada da roteirista Maria Clara Escobar, que ajudou a dar profundidade às mulheres da trama. "No começo, as personagens femininas só reagiam aos homens. Aí a gente começou a perguntar: E se elas agissem? E se tomassem as rédeas?", conta Mari. "No final, somos nós três [as atrizes] que ficamos unidas. Os homens? Eles se perdem em suas próprias ganâncias. E a vaca está lá, como um símbolo do que eles ignoraram."

Lírio Ferreira destaca que o filme foi rodado durante as eleições de 2022, e o contexto político influenciou o tom da narrativa. "Se o resultado [das eleições] fosse outro, o filme teria um final diferente. Talvez mais sombrio. Mas a gente optou por deixar uma esperança — e a vaca é parte disso. Ela é o passado, o presente e o futuro." O então presidente, Jair Bolsonaro, não conseguiu se reeleger e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a presidência.