Urach diz que entrar para o pornô 'rasgou sua alma': 'Gostava de ser santa'

A produtora de conteúdo e atriz Andressa Urach afirmou que entrar para a indústria pornográfica rasgou a sua alma, já que ela gostava da imagem de 'santa' que carregava. A declaração foi dada em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

Eu vou te falar de verdade, do fundo do meu coração, rasgou a minha alma, tá? Porque eu não queria fazer isso. Eu gostava de ser santa. Eu gostava de ajudar as pessoas, enfim. Só que eu precisava de dinheiro de novo.

Então foi uma luta interna, onde eu busquei ajuda psiquiátrica, eu me internei, porque a religiosidade, ela confundiu minha cabeça falando que era demônio.

E você não sabe lidar com suas emoções, você não sabe lidar com o que as pessoas estão falando, então eu busquei ajuda médica, racionalmente falando, porque a fama é muito louca, a fama é algo que as pessoas não conseguem entender.

Andressa Urach

Urach explicou que se decepcionou com muitas pessoas que viraram as costas para ela quando passava por situação complicada, e não queria mais sentir desejo de vingança.

Eu disse, eu preciso ser racional. Ninguém quer me ajudar. Ninguém quer. E eu precisava de dinheiro. Eu perdi tudo, tudo, todos os meus carros, todas as minhas economias, foi um TED de um milhão, foi tudo. E eu só disse não porque eu não estava pronta para política, e eu recebi um pé na minha bunda.

E como você vai acreditar nos homens que diziam que amavam a minha alma e eu só valia o que eu tinha? O dinheiro da prostituição era bom, mas o dinheiro que a ex-p*** não tinha mais agora f****-se.

Porque eu sempre fui vingativa, a velha Andressa. E eu tinha coisas para me vingar. E eu não queria voltar a ser a velha Andressa, entende? Eu queria ser uma pessoa boa. Eu queria fazer o que Deus falava, que era dar a outra face, porque isso tá na Bíblia.

Andressa Urach

A convidada se emocionou no decorrer da entrevista com Chico Barney ao falar que não gostaria mais de trabalhar com pornografia para ganhar dinheiro, se lamentando sobre tudo que já perdeu.

Eu queria já ter tanto, tanto dinheiro para não precisar fazer nada disso. E às vezes eu questiono para Deus aonde eu erro. Porque até quando eu tento acertar eu erro. Eu ganhei tanto dinheiro em investir em empresas para dar certo e não precisar mais disso. E eu tive golpe de sócios.

Só que eu sou uma. Eu não consigo criar conteúdo adulto para sustentar empresas, porque toda empresa no início não gera lucros, ela precisa de investimento, ela precisa de capital. E aí você confia em pessoas que você tenta ajudar e essas pessoas te traem.

Então eu queria muito de verdade ter nascido rica numa família rica, ter sido médica, ajudar a salvar vidas. Mas não foi o que aconteceu, a minha história é outra, é um livro diferente.

Andressa Urach

