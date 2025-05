Quem é Hatsune Miku, fenômeno pop virtual que virou filme no Brasil

Mesmo com décadas de carreira, inúmeros games, show no Brasil e, agora, um novo filme, Hatsune Miku ainda é um mistério para muitas pessoas. Afinal, quem é essa cantora virtual que se apresenta com hologramas pelo mundo?

Com a estreia de "Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar" em 8 de maio, Splash explica quem é Hatsune Miku e por que vale dar uma chance a seu novo filme.

O que é um vocaloid?

Para entender o sucesso da Hatsune Miku, é necessário explicar primeiro o que é um Vocaloid. Criado pela Yamaha Corporation em 2004, Vocaloid é um software que transforma texto em música. A base do programa são gravações feitas por atores de voz, que registram todas as sílabas do idioma japonês (e de outros idiomas). A partir disso, qualquer letra digitada pode virar uma canção.

Desde seu lançamento, o Vocaloid ganhou diversas vozes diferentes, em japonês, inglês e outros idiomas. Cada voz é criada a partir da gravação de fonemas feita por um ator ou atriz de voz. Com isso, qualquer tipo de música pode ser gravada, vide os memes de brasileiros colocando o software para cantar a música-tema da Telesena, do SBT.

Quem é Hatsune Miku?

Hatsune Miku foi criada em 2007, como parte da segunda de vozes do software Vocaloid. Diferentemente das anteriores, a proposta não era só lançar uma nova voz, mas transformá-la em uma artista virtual. Para isso, a atriz Saki Fujita, até hoje uma seiyuu (dubladora) em animes, foi convidada para ser a voz de Hatsume. Saki é conhecida por dublar a protagonista Torako, de "Minha Amiga Nokotan é um Cervo", Remon de "Boruto" e a Ymir de "Attack on Titan".

A responsável pela criação de Hatsune Miku é a empresa Crypton Future Media, que convidou o ilustrador Kei Garou para desenvolver o visual icônico da personagem. Foi dele a ideia de dar a Miku seus longos cabelos de cor turquesa e um figurino com elementos futuristas, que logo se tornaram sua marca registrada. O sucesso foi imediato: Hatsune bateu recordes de vendas de software, movimentou milhões em produtos licenciados e começou a fazer shows ao vivo. E como levar uma personagem virtual aos palcos? Com o uso de tecnologia de hologramas.

No Brasil, Hatsune Miku já foi destaque em reportagens do Fantástico e até fez um pocket show no Anime Friends, de 2018. Sempre que aparece, chama atenção pelo caráter inovador —afinal, ela se consolidou como uma das principais estrelas em holograma do mundo, muito antes de outros nomes, como o grupo ABBA, explorarem esse formato.

Jogos e animes de Hatsune Miku

Com o sucesso crescente, era inevitável que Hatsune Miku chegasse aos videogames. Ela se tornou protagonista da série "Project DIVA", desenvolvida pela SEGA e lançada para diversos consoles. A mecânica é simples: enquanto o jogador assiste a clipes da cantora virtual, precisa aperta os botões certos no ritmo da música.

Cena do game 'Project Diva' da Hatsune Miku Imagem: Reprodução

Hatsune Miku também fez aparições especiais em outros games, seja como personagem jogável ou por meio de itens e acessórios inspirados nela. Elementos da cantora virtual podem ser encontrados em jogos da série "Yakuza" e "The Idolm@ster".

Mais Recentemente, a cantora ganhou um novo jogo: "Hatsune Miku: Colorful Stage!". Além dos tradicionais elementos de ritmo, o game se destaca por incorporar uma trama com estilo de "visual novel". Lançado no Japão em 2020, o título fez tanto sucesso que inspirou o longa-metragem que agora chega ao Brasil.

Uma Miku que não Sabe Cantar

Filme 'Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar' Imagem: Divulgação/Cinecolor

Com estreia marcada para 8 de maio nos cinemas brasileiros, "Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar" acompanha os dramas de Hatsune Miku. Enfrentando dilemas psicológicos, a cantora virtual busca reconquistar o público pela música. O longa traz a participação de outras Vocaloids populares que ficaram famosas como Miku ao longo do tempo.

Produzido pelo estúdio P.A. Works, o filme traz várias músicas inéditas em sua trilha sonora. "Uma Miku Que Não Sabe Cantar" foi bem recebido no Japão e ficou em segundo lugar nas bilheterias em sua semana de estreia —atrás apenas de "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX Beginning" (novo capítulo da nova série de "Gundam"). Ainda que toda a trajetória de Hatsune Miku não tenha chegado ao Brasil, o longa é uma boa oportunidade para conhecer a personagem.