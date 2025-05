Filho de rainha Vitória viveu triângulo amoroso escandaloso, diz jornal

Um dos triângulos amorosos mais escandalosos da família real britânica envolveu o filho da rainha Vitória, tataravó da rainha Elizabeth 2ª.

O que aconteceu

Príncipe Arthur era casado com Louise Margaret da Prússia e teve um caso extraconjugal com Leonie, Lady Leslie. As cartas enviadas à amante foram destruídas por George 6º, pai da rainha Elizabeth 2ª e avô do rei Charles 3º, de acordo com o Daily Mail.

Neta de Leonie revelou que tanto o Duque de Connaught quanto sua esposa foram cativados pela avó. "Por décadas, Leonie governou a Duquesa e dirigiu o Duque", escreveu.

Autor responsável pela biografia do príncipe confirmou o encantamento duplo por Leonie. "Ele pensava nela durante o dia e sonhava com ela à noite. Este era um relacionamento incomum porque a Duquesa participava dele ao máximo e estava tão encantada por Leonie quanto o príncipe Arthur."

Duque de Connaught conheceu a amante em uma festa na Irlanda, organizada por Lord Rossmore. Na época, estava casado com a princesa alemã há 20 anos. Por sua vez, Leonie Jerome estava casada com Jack Leslie, herdeiro do Castelo Leslie, na Irlanda. Sua irmã, Jenny Jerome, era casada com Lord Randolph Churchill, com quem teve Winston Churchill.

Casal se aconselhava com Jerome. "Na verdade, foi a Duquesa que transformou o relacionamento entre o príncipe Arthur e Leonie em um triângulo de amizade íntima, abrangendo os três", declarou o biógrafo Noble Frankland. Segundo ele, a relação se tornou tão estreita que Louise pediu, por meio de cartas, para que ela não se afastasse dos dois.

Arthur ascendeu na hierarquia real e precisou ficar seis meses na Índia representando o reino. Para que a amante viajasse com eles, nomeou Leonie como dama de companhia de sua esposa e seu marido, Jack Leslie, como seu ajudante de ordens.

Após a morte de Louise, os dois não ficaram juntos, mas continuaram trocando correspondências. O príncipe Arthur morreu em 1942, enquanto Leonie morreu no ano seguinte.