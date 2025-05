Tom Brady admite se arrepender de programa com piadas sexuais sobre Gisele

Tom Brady, 47, admitiu se arrepender do programa de comédia lançado na Netflix no ano passado com piadas sexuais envolvendo sua ex-esposa, a brasileira Gisele Bündchen, 44.

O que aconteceu

Brady disse que seus filhos, Benjamin e Vivian, da relação com Gisele, ficaram magoados. "Para os meus filhos isso foi muito difícil. Têm coisas que você, como pai, estraga e só percebe depois. Nós também erramos, não somos perfeitos", iniciou o ex-jogador durante participação no podcast Impaulsive.

O norte-americano destacou que é uma pessoa que gosta de rir de si próprio, por isso não se ofendeu com as piadas referentes à Gisele e ao seu matrimônio. "Embora eu tenha gostado do show e das performances terem sido incríveis, jamais vou esquecer a conversa que tive com meus filhos no dia seguinte, foi como se uma estaca tivesse atravessado meu coração".

O ex-atleta explicou que os filhos questionaram a necessidade do programa. "Eles protegem a mãe e o pai deles, por isso perguntaram 'qual foi o sentido disso', 'por que eu fiz isso'. Mas é assim mesmo, você vive e aprende".

Tom Brady estrelou o especial de comédia "The Greatest Roast of All Time", na Netflix. Na atração, algumas das piadas feitas envolveram o casamento do ex-jogador com Gisele Bündchen e, mais precisamente, a relação da modelo com Joaquim Valente, com quem ela se relacionou após o término com Brady.

Bündchen foi alvo de piadas sexuais. Na atração, humoristas chamados para "zoar" Tom sugeriram que a modelo o teria traído com Valente. "Que idiota, Tom, você um dos quartebacks mais inteligentes e como não viu isso? Oito aulas de karatê por dia? A única coisa com hematomas foi a bunda dela", disse um. Outro sugeriu que Joaquim, que é lutador de jiu-jitsu, poderia "dar uma surra" em Brady "enquanto transa" com Gisele.

Na época, a imprensa norte-americana revelou que Bündchen teria ficado chateada com o programa. Publicamente, porém, a brasileira nunca comentou o caso.

Gisele e Tom Brady se separaram em outubro de 2022, após 13 anos de casamento. Atualmente, ela namora Joaquim, com quem já tem um filho, River, de 2 meses.