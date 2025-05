Rodrigo Hilbert sofre acidente na África do Sul e passa por cirurgia

O apresentador Rodrigo Hilbert sofreu uma queda enquanto participava de uma maratona de mountain bike na África do Sul, e precisou passar por uma cirurgia.

Hilbert participava da competição enquanto gravava um quadro do programa Esporte Especular, da TV Globo, e sofreu uma queda enquanto pedalava. "Acabei de cair, um tombo ali na descida, não sei o que aconteceu", contou em vídeo compartilhado no Instagram. "Meu pé travou em uma pedra e eu voei para o chão."

No vídeo, Rodrigo reclamou de uma dor constante na lombar, agravada por dores no glúteo e na mão, ocasionados pela queda. Embora ele tentasse continuar pedalando, precisou parar e procurar atendimento médico.

No hospital, foi identificado um abscesso na coxa, próximo às nádegas, e Rodrigo precisou passar por uma cirurgia para evitar maiores complicações.

"No Planeta Extremo, exibido neste domingo no Esporte Espetacular, Rodrigo Hilbert foi até a Cidade do Cabo, na África do Sul, e participou da maior maratona de mountain bike do mundo", disse uma publicação da Globo no Instagram. "Mas passou por um susto grande: Rodrigo sofreu uma queda enquanto pedalava e teve que passar por uma cirurgia, ainda na África. O ator já está no Brasil e passa bem."