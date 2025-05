Repórter da Globo deixa jornalismo para atuar como ator em série do SBT

Colaboração para Splash, no Rio

Após anos no jornalismo, Tiago Bezerra, conhecido por seu trabalho como repórter na TV Globo, decidiu seguir um novo caminho profissional. Bezerra trocou as reportagens pela carreira de ator.

O que aconteceu

O jornalista passou a interpretar o icônico Visconde de Sabugosa na série "O Picapau Amarelo", disponível no SBT+. Durante o Troféu Imprensa, Tiago revelou empolgação com o novo desafio. "Expectativa lá no alto, eu assisti ele na primeira temporada, agora participar ali junto é incrível", disse.

Bezerra era repórter da TV Vanguarda, afiliada da Globo no interior paulista. O jovem ficou conhecido após aparição em telejornais locais, mas também foi visto por telespectadores em jornais de rede, como o "Hora Um", "Bom Dia Brasil" e "Jornal Nacional", entre os anos de 2018 e 2023.