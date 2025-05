Preta Gil recebe alta hospitalar e Gilberto Gil comemora: 'De volta em casa'

Preta Gil recebeu alta hospitalar. A notícia foi revelada por seu pai, Gilberto Gil, na manhã desta quarta-feira, 7, em suas redes sociais. Na foto, o cantor aparece ao lado da filha e da mulher, Flora Gil.

"Preta de volta em casa", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs, amigos e seguidores celebraram a conquista de Preta Gil. "Amém", escreveu Giovanna Ewbank. "Nosso amor", disse Flora Gil. "A carinha de Gil de preocupado, emocionado, aliviado", apontou uma internauta.

No mês passado, a cantora ficou internada no Hospital Sírio-Libânes e recebeu alta no dia 16. No dia 26, ela participou de um show de Gilberto Gil em São Paulo. Em maio, foi internada novamente, mas sem revelar o motivo específico da internação.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar, e Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

A ida aos Estados Unidos foi adiada por causa de uma internação de mais de 15 dias que ocorreu em abril.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais