'Por Amor' ou 'Laços de 'Família'? Novela de Manoel Carlos será reprisada

A partir de julho, uma novela clássica do autor Manoel Carlos ganhará nova reprise.

O que vai acontecer

Um dos grandes clássicos de Manoel Carlos será reprisado a partir de julho no Globoplay Novelas. O novo canal é o substituto do Viva.

Entre as novidades do canal estão as Batalhas Temáticas. Nelas, o público poderá escolher as novelas que deseja assistir.

A primeira será uma "batalha de Helenas do Manoel Carlos". Com isso, os telespectadores terão que votar entre as novelas "Por Amor" e "Laços de Família".

Exibida em 1998, "Por Amor" é protagonizada por Regina Duarte. Na história, Helena (Regina Duarte) troca o seu próprio bebê com o neném natimorto da filha.

Em "Laços de Família", exibida originalmente em 2001, acompanhamos a Helena vivida por Vera Fischer. Ela abre mão de uma grande paixão também por causa da própria filha.

O público poderá votar no seu título preferido em uma enquete, que será aberta em breve. A novela escolhida estreia em julho no Globoplay Novelas.