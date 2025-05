O que significa 'dix', termo envolvido em treta com filho de Luciano Huck

Benício Huck, 17, foi envolvido em uma treta nas redes sociais nesta segunda-feira. A polêmica com o filho de Luciano Huck, 53, e Angélica, 51, teria acontecido devido a um "dix".

O que significa "dix"?

"Dix" é o nome que se dá a uma conta secundária privada no Instagram. Normalmente, através desse perfil, o usuário posta coisas e momentos mais íntimos.

Para criar um "dix", a pessoa interessada deve criar um novo perfil na rede social. Feito isso, o usuário deve selecionar a opção de deixar a conta privada nas configurações. Dessa forma, uma pessoa só poderá seguir aquele perfil se for autorizado por seu criador.

Polêmica com filho de Luciano Huck e Angélica

A treta do "dix" envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e outros influenciadores estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após Antonela Braga surgir sozinha em suas postagens, foi especulado que ela estaria sendo excluída. Em meio aos rumores, a influencer se pronunciou e afirmou que Duda Guerra não gostou que ela pediu para segui-lo no Instagram. Ainda disse que a namorada do famoso gritou e foi groseira com ela.

A nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix".