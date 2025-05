O que é um 'dix', que motivou treta com influenciadoras e filho de Angélica

Duda Guerra, 17 anos, namorada de Benício Huck, também de 17, filho mais velho de Angélica, 51, e Luciano Huck, 53, está no centro de uma grande polêmica. A influenciadora se incomodou quando a produtora de conteúdo Antonela Braga, 17, quis seguir seu namorado no perfil "dix" no Instagram.

O que é um perfil "dix"?

"Dix" é um perfil privado, usado para compartilhar momentos muito pessoais e desabafos. A proposta é manter esse conteúdo distante de familiares e conhecidos, reunindo em um só lugar apenas pessoas muito próximas e de confiança para "abrir o coração".

O nome "dix" vem de uma gíria. A expressão que deu origem ao termo é "para dixar", usada com o sentido de "postar" ou "deixar" um conteúdo sem preocupação com qualidade ou repercussão. É um espaço livre, reservado para seguidores selecionados, longe de julgamentos.

Ter um "dix" é diferente de ter um "daily". Também popular entre os jovens, o "daily" (abreviação de "diário", em tradução livre) é usado para compartilhar o dia a dia, incluindo rotina de beleza, academia e estudos.

Entenda o caso

Um grupo de influenciadores viajou para Gramado, onde ocorreu o desentendimento. A briga envolveu Duda Guerra, namorada de Benício, e Antonela Braga. Outras influenciadoras conhecidas, como Liz Macedo e Júlia Pimentel, também se pronunciaram nas redes sociais.

Os seguidores notaram que, durante a viagem, Antonela aparecia sozinha nos vídeos, o que gerou rumores de que ela estaria sendo excluída.

Antonela se manifestou, afirmando que Duda se irritou com seu pedido para seguir Benício no Instagram. "Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada. A Duda veio de forma super grosseira falar e brigar comigo", contou a influenciadora. O motivo foi o pedido para seguir Benício em seu "dix".

Antonela negou ter qualquer interesse em Benício e disse que chegou a pedir desculpas a Duda. "Eu estava com medo dela, porque ela foi muito grosseira comigo. Todos estavam contra mim, e não importava o que eu fizesse. Virei para ela e falei: 'Duda, me desculpa'. Ela olhou para cima e respondeu: 'Melhore'".

Duda também se pronunciou, alegando que Benício é uma pessoa reservada e que, por isso, não faria sentido alguém de fora do círculo íntimo querer segui-lo. "Eles não são amigos, não fazem parte do mesmo grupo, não convivem, nunca nem se viram [...] Não é como se ela estivesse pedindo para seguir o Cauã Reymond, porque o Instagram dele é aberto para qualquer pessoa. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer um pode. O do meu namorado, não", declarou Duda Guerra.