Mari Rios sobre maternidade: 'Filho não é garantia de nada, quero ser mãe'

Mariana Rios, 39, fala sobre sua jornada em busca da maternidade processo de FIV (fertilização in vitro).

O que aconteceu

Em 2020, a apresentadora sofreu uma perde gestacional e recebeu o diagnóstico de trombofilia adquirida, condição que dificulta a fertilidade e desenvolvimento da gravidez.

A artista está tentando engravidar há 2 anos, através da FIV, e começou a dividir a jornada com o público neste ano. "Eu comecei a me sentir mal em não contar. Inventava que não pensava nisso porque estava trabalhando muito. Escondia a minha barriga inchada por causa das injeções de hormônio. Aquilo estava me consumindo, e eu não falava pra ninguém. Mas eu não conseguia falar, porque via isso como um insucesso. Até que participei de um workshop do Basta Sentir voltado para a maternidade. Umas trinta mulheres estavam lá, e começaram a compartilhar segredos que nem os maridos ou as mães sabiam. Uma pessoa muito próxima a mim contou que passou quatro anos tentando congelar óvulos sem contar pra ninguém. Essa semente do "gente, eu preciso falar" começou a brotar", disse em entrevista à Marie Claire.

A atriz falou sobre o impacto físico e emocional durante esse processo. "O emocional pesa mais. São muitos altos e baixos, muitas mudanças, cada hora é uma notícia diferente. É um teste de paciência, resiliência e ansiedade. Se você não estiver com o emocional em dia, você pira. Por isso eu sempre falo: quer fazer algo grande e transformador? Cuida do seu desenvolvimento pessoal, senão você não dá conta. Nesse momento da minha vida, tenho buscado ainda mais entender o que posso fazer por mim que eu ainda não estava fazendo".

Mariana acrescentou que sua visão sobre a maternidade mudou ao longo desses anos. "Comecei a me questionar por que quero ser mãe. Filho não é garantia de nada. A única garantia é que você vai andar por um túnel de olhos vendados. E mesmo assim, eu quero, porque eu sinto. Sempre coloco isso nas minhas orações: "Olha, meu Deus, eu busco ser uma pessoa melhor pra mim e pros outros a cada dia. Se for da sua vontade, que eu gere um filho, que eu tenha uma extensão de mim, que esse ser venha para complementar esse mundo com algo de bom, para ser uma influência positiva". É só isso que eu peço".