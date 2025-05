Lívian Aragão diz que era taxada de 'feia' ao buscar próprio nome no Google

Lívian Aragão, 26, recordou os comentários depreciativos recebidos por sua aparência e destacou que era taxada de "feia" ao pesquisar o próprio nome no Google.

O que aconteceu

Aragão explicou que na época não entendia o porquê de as pessoas criticarem sua aparência. "Eu colocava meu nome no Google quando era mais nova e a primeira palavra que saia do lado era 'feia'. Lia aquilo e ficava [sem entender]. Falava: 'Mãe me explica aqui'... Eu nasci muito exposta e as pessoas falam o que quer, mas sempre foi pesado", declarou durante participou no Vênus Podcast.

A atriz destacou que na época recebia críticas em seu blog. "Eu postava [aleatoriedades] e sempre tinha comentários assim: 'nossa, que feia', 'tira essa sobrancelha', 'alisa esse cabelo'".

Ela disse que recebeu a ajuda dos pais, Renato Aragão e Lilian, para aprender a amar a si mesma. "Meus pais me fizeram entender que eu nasci assim, essa é a minha fisionomia, eu sou feliz comigo, não vou deixar que ninguém tente me diminuir [pela] minha aparência".

Lívian Aragão também afirmou se orgulhar por hoje ser referência para outras mulheres com cabelos cacheados. "Hoje em dia falo muito do meu cabelo cacheado, que eu não tirei da minha identidade, e represento muitas cacheadas. Para mim poder falar de cabelo cacheado é muito legal por causa dessa negatividade toda que tinha, e eu reverti para uma coisa muito boa".