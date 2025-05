Juiz do julgamento de Sean "Diddy" Combs adverte advogado por comentários raciais

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - O juiz que supervisiona o julgamento de Sean "Diddy" Combs por tráfico sexual repreendeu um advogado próximo à equipe de defesa do magnata do hip-hop por ter se referido às promotoras do caso como um "grupo de seis mulheres brancas" em comentários em um podcast.

O advogado Mark Geragos disse em um episódio de 2 de maio de "Two Angry Men", um podcast que ele apresenta em conjunto com o fundador do site de notícias sobre celebridades TMZ, Harvey Levin, que a composição racial e de gênero da equipe de seis membros da promotoria era "interessante".

Geragos disse que a raça pode ser uma "tendência" no julgamento, mas não será o foco da defesa de Combs.

"Isso é algo que você não deveria dizer, que ninguém deveria dizer como oficial da corte e membro da Ordem", disse o juiz distrital federal Arun Subramanian a Geragos em uma conversa privada em sua sala de audiências na terça-feira, antes do reinício da seleção do júri, de acordo com uma transcrição do julgamento.

"Referir-se à acusação neste caso como um grupo de seis mulheres brancas é ultrajante", disse o juiz, que é descendente de sul-asiáticos.

Combs, que é negro, se declarou inocente de um indiciamento que o acusa de cinco crimes, incluindo extorsão e tráfico sexual.

A seleção do júri deve ser concluída na sexta-feira, com as declarações iniciais agendadas para segunda-feira.

A equipe da Procuradoria Federal em Manhattan afirma que Combs usou seu império comercial para coagir mulheres a participarem de festas sexuais de um dia inteiro, movidas a drogas. Sua defesa argumentará que os atos sexuais descritos pela promotoria foram consensuais e que as supostas vítimas que deverão testemunhar contra ele não são confiáveis.

Os advogados de Combs afirmaram em documentos judiciais que ele está sendo injustamente acusado por causa de sua raça, mas não apresentarão esse argumento no julgamento.