Alerta climão: Ilze Scamparini 'foge' do abraço de William Bonner no JN

William Bonner, 61, e Ilze Scamparini, 66, fizeram uma participação especial no Jornal Nacional, na noite de hoje, direto da Praça de São Pedro, no Vaticano, para repercutir o nome do futuro papa. O que chamou a atenção foi a reação da repórter com o abraço do apresentador no encerramento da entrada ao vivo.

Ilze Scamparini participou do Jornal Nacional para explicar os pontos fortes e fracos dos cardeais favoritos para suceder o papa Francisco — que morreu no último dia 21 de abril. "Agora, sim, eu disse que voltaria com a Ilze Scamparini. Senhores, boa noite, Ilze, é um prazer enorme pra gente te receber. Nossa especialista em Vaticano, são 25 anos, fazendo um jubilei esse ano".

Vou usar todo o seu conhecimento agora pra resumir ao público sobre os cardeais favoritos.

Na despedida da entrada ao vivo no telejornal, Bonner interagiu de maneira descola, mas o semblante de Ilze chamou a atenção. Inicialmente, o apresentador tocou em seu ombro, a repórter levou na esportiva. Em seguida, ele continuou e ela desviou o corpo para fugir do contato.

"Vamos ter que esperar mais um pouquinho pra ver se esses papáveis que você destacou aqui pra gente, com suas qualidades e seus potenciais defeitos, vão sair dali como cardeais ou papa", agradeceu Bonner.

No encerramento da entrada ao vivo, William Bonner põe a mão nas costas de Ilze Scamparini para dar um abraço. A jornalista, no entanto, foge do contato e quase deixa o quadro da câmera da TV — o movimento é nítido pelo apresentador precisar se esticar para tentar o contato.

Ilze Scamparini, muito obrigado. Eu agradeço em nome de todo o público, porque o pessoal pede, hein! O pessoal pede em rede social muito a sua presença aqui, mas não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas essas noites. Muito obrigado mais uma vez.

Nas redes sociais, o desconforto de Ilze Scamparini não passou batido. O público criticou o estilo "amigão forçado" de Bonner para cima da jornalista.

