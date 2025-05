Gracyanne Barbosa responde críticas por adotar bebê reborn: 'Te amo, Bê'

Colaboração para Splash, no Rio

Gracyanne Barbosa virou assunto nas redes sociais ao aderir à tendência dos bebês reborn. A influenciadora fitness publicou em seu Instagram uma imagem do boneco, criada por inteligência artificial, e falou abertamente sobre o desejo antigo de ser mãe. A postagem, no entanto, dividiu opiniões e gerou críticas.

O que aconteceu

Nos comentários, muitos seguidores se mostraram desconfortáveis com a escolha. "Adota um de verdade, tanta criança esperando um lar, uma mãe", escreveu uma internauta. "Sério, sei que você é um amor, mas também aí já é demais", apontou outra. "Foi hackeada, não é possível", disse um terceiro. Até mesmo sua irmã, Giovanna Jacobina, que participou do BBB 25 ao lado de Gracyanne, se surpreendeu. "Gente, do nada (risos)", disse.

Apesar da repercussão, Gracyanne não se abalou. De forma bem-humorada, rebateu os comentários negativos. "Não vejo a hora do Bê começar a treinar", brincou a ex do cantor Belo.

Ao apresentar o boneco ao público, ela também revelou o nome escolhido e reafirmou seu desejo de maternidade. "Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, Bê!", enfatizou a influenciadora.