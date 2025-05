Canal Viva chega ao fim e é transformado em Globoplay Novelas; entenda

A Globo estreará o Globoplay Novelas, canal com programação totalmente dedicada aos títulos mais relevantes do gênero, no dia 9 de junho.

O que aconteceu

Trata-se de uma evolução do Canal Viva, que celebra 15 anos. De acordo com a comunicação da Globo, a emissora da Globosat se transformará em um espaço totalmente dedicado às novelas.

Catálogo terá mais de 200 títulos de novelas do Globoplay. Clássicos da dramaturgia brasileira, novelas internacionais e Originais Globoplay inéditas vão compor a programação.

Com o Globoplay Novelas, o canal passa a estar mais integrado a esse universo (...). As novelas são estratégicas para a Globo, porque são conteúdos muito valorizados pelo público. Elas têm poder de gerar engajamento, de pautar o debate sobre temas sociais, de virar conversa Tatiana Costa, diretora de Conteúdo e Canais Globo.

Thomás Aquino em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Quatro novas faixas dedicadas às novelas e estreia com "Guerreiros do Sol". A superprodução inédita protagonizada por Isadora Cruz e Thomás Aquino estreia no canal e no Globoplay no mesmo dia, 11 de junho. A trama será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado. E, no Globoplay, terá 5 episódios liberados semanalmente.

A intenção é oferecer mais opções para que as pessoas escolham sua maneira preferida de consumir. Podem maratonar os capítulos no Globoplay ou assistir no ritmo da programação linear do canal. A escolha é do público Tatiana Costa

Canal também exibirá "Além do Tempo" (2015), que ainda não foi reprisada nenhuma vez. Além disso, trará as produções internacionais "Hercai", da Turquia, e "O Amor Invencível", do México, baseado na novela portuguesa "Mar Salgado".

Participação do público

Espectadores poderão escolher novelas que desejam assistir em Batalhas Temáticas. Trata-se de uma disputa entre duas novelas que tiveram algo em comum.

Atílio (Antonio Fagundes) e Helena (Regina Duarte) em 'Por Amor' Imagem: Globo/Divulgação

Primeira será uma "batalha de Helenas do Manoel Carlos". A Helena vivida por Regina Duarte em "Por Amor", que troca o seu próprio bebê com o neném natimorto da filha, concorre com a Helena interpretada por Vera Fischer em "Laços de Família", que abre mão de uma grande paixão também por causa da própria filha.

Novela escolhida estreia em julho no Globoplay Novelas. "Quisemos atender a um pedido antigo do público, que sempre nos sugeriu títulos a serem reprisados. Vamos compartilhar com os fãs das novelas essa decisão", adianta Tatiana Costa.