Fim da espera: 10 anos depois, System of a Down volta a tocar em São Paulo

Foram dez anos de espera, mas a banda veio. No sábado e domingo, no Allianz Parque; e quarta, no autódromo de Interlagos, o System of a Down volta a tocar em São Paulo. Antes, na quinta, ainda se apresenta no Rio de Janeiro, no Engenhão.

O show de heavy metal mais aguardado do ano - até o momento - deve, com isso, reunir mais de 100 mil pessoas. Na vinda anterior, em 2015, o SOAD tocou para um público em torno de 100 mil, no Rock in Rio, e cerca de 30 mil em São Paulo, no Anhembi.

É a terceira vez que a banda californiana, conhecida por clássicos como 'Chop Suey' e 'Toxicity', vem ao país. A estreia em um palco brasileiro foi em 2011, quando o System tocou na Chácara do Jockey, em São Paulo.

A pouca frequência aos palcos se explica porque o vocalista Serj Tankian, 57, decidiu não se expor mais a cansativas viagens e uma rotina de estrela do rock.

A vinda atual faz parte da turnê 'Wake Up!' e marca o retorno do SOAD aos shows após quatro anos. As apresentações no Brasil integram a etapa sul-americana da turnê, que começou no dia 24 de abril, em Bogotá, na Colômbia.

Ao mesmo tempo, o vocalista Serj Tankian tem seu livro 'Down With The System', de 2024, lançado no Brasil pela editora Buzz. Na obra, recheada de fotos, o cantor e autor conta sua trajetória na música e fora dela.

Brasília tem três festivais no fim de semana

Quase 20 artistas populares do país, de vários gêneros, se apresentam na sexta e no sábado em Brasília, em três festivais. Na sexta começa o Funn, que acontece no estacionamento do Parque da Cidade e tem datas até 7 de junho. Belo, Péricles e Pixote fazem shows no primeiro dia; e Luísa Sonza (foto) no sábado. Dois eventos tomam espaços da Arena BRB, no sábado. O show 'Histórias' reúne sertanejos como Daniel e a dupla Chitãozinho & Xororó; e o Festival RPB leva ao palco Titãs, Nando Reis e outros. Veja mais sobre a programação destes festivais no Programe-se, nesta newsletter.

Samba, rap e reggae tomam espaços de SP e interior

São Paulo e São José dos Campos (cerca de 90 km da capital) têm três grandes festivais no sábado. Samba, rap e pagode fazem a trilha dos eventos. Thiaguinho (foto), Péricles, Belo, Sorriso Maroto, Ferrugem, Menos é Mais, Turma do Pagode e Pixote cantam no Anhembi, na capital, no Samba Sampa. No Parque Ibirapuera, a trilha sonora ao vivo do Corona Surf Skate Party é feita por Djonga, Oriente, Maskavo, Navala, Zuppa, Thasol e Lukz. Enquanto isso, em SJC, o Me Leva Festival atrai os fãs de Menos é Mais, Jeito Moleque e Pixote, que sobem ao palco da Farma Conde Arena.

ROLÊ NOS FESTIVAIS

Bad Bunny anuncia show no Brasil em 2026

Depois de Shakira, que veio no início do ano, e Rauw Alejandro, que chega no final de 2025, mais um astro latino anuncia show no Brasil. Bad Bunny desembarca em 2026 para única apresentação. O porto-riquenho canta em São Paulo no dia 20 de fevereiro, no Allianz Parque. A performance integra a turnê que promove 'Debí Tirar Más Fotos', seu novo álbum.

Novo Hamburgo tem festival de rock no sábado

Detonautas (na foto, o vocalista Tico Santa Cruz), Reação em Cadeia, Nenhum de Nós, Di Ferrero, Vera Loca e Papas da Língua formam o lineup do O Lorde Music Festival, evento promovido pelo bar O Lorde, que acontece no sábado, em Novo Hamburgo (RS). Os artistas se apresentam nos pavilhões da Fenac da cidade gaúcha. A programação começa às 16h30.

The Exploited comanda Upfront em São Paulo

A lendária banda punk britânica The Exploited (na foto, o vocalista Wattie Buchan) é headliner do Upfront Festival, no domingo, em São Paulo. O grupo se despede dos palcos após mais de 45 anos de carreira. Outras seis bandas completam o lineup do evento, que toma o Carioca Club, a partir das 14h: Ratos de Porão, The Chisel (Reino Unido), Fang (EUA), Escalpo, Urutu e Punho de Mahin.

PROGRAME-SE

Quinta

System of a Down - Estádio Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Renan Inquérito - grátis - Centro Cultural São Paulo (São Paulo)

Tim Ripper Owens - Hard Rock Café (Curitiba)

Kevin Johansen + Liniers - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Mel Lisboa canta Rita Lee - Opinião (Porto Alegre)

Simone Mazzer - Teatro Laura Alvim (Rio de Janeiro)

Quinta e sexta

Rosa Passos - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Sexta

Beat - Espaço Unimed (São Paulo)

Kevin Johansen + Liniers - Teatro Bradesco (São Paulo)

Armandinho e Detonautas - Juventus (São Paulo)

Tutti Frutti - show celebra os 50 anos do álbum 'Fruto Proibido', de Rita Lee - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Verônica Ferriani - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Zimbra - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Detestation - 74 Club (Santo André - SP)

CPM 22 - Clube 22 (Araraquara - SP)

Inner Circle e Dazaranha - Jockey White Hall (Curitiba)

The Exploited e Ratos de Porão - Mister Rock (Belo Horizonte)

Tim Ripper Owens - Gargulas (Santa Maria - RS)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Goiânia Arena (Goiânia)

MPB 4 e Kleiton e Kledir - Qualistage (Rio de Janeiro)

Ponto de Equilíbrio - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Los Sebosos Postizos toca o álbum 'A Tábua de Esmeralda', de Jorge Ben Jor - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Escalandrum - Sesi Jacarepaguá (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

Ira! - show dos 20 anos do Acústico - Vibra (São Paulo)

Sexta, sábado; e dias 16,17, 23, 25, 30 e 31 de maio, e 7 de junho

Funn Festival (Belo, Péricles; e Pixote, com participação de Rodriguinho no dia 9; Luísa Sonza, Marina Sena e Carol Biazin no dia 10; Seu Jorge, Marcelo D2 e Blitz no dia 16; Manu Bahtidão . J. Eskine e Michele Andrade no dia 17; Thiaguinho e Turma do Pagode no dia 23; Barão Vermelho e Biquinino dia 25; Elba Ramalho + Geraldo Azevedo; Zeca Baleiro e Dorgival Dantas no dia 30; Gustavo Mioto, Vitor Fernandes e Fica Comigo no dia 31; Djonga, BK ', PH, Alee , TZ da Coronel e Kyan no dia 7/6) - Estacionamento do Parque da Cidade (Brasília)

Sábado

Foreigner , Jeff Scott Soto e Eric Martin - Espaço Unimed (São Paulo)

, Jeff Scott Soto e Eric Martin - Espaço Unimed (São Paulo) Touché Amoré - City Lights (São Paulo)

Samba Sampa SP (Thiaguinho, Péricles, Belo, Sorriso Maroto, Ferrugem, Menos é Mais, Turma do Pagode e Pixote) - Anhembi (São Paulo)

Corona Surf Skate Party (Djonga, Oriente, Maskavo, Navala, Zuppa, Thasol e Lukz) - Parque Ibirapuera (São Paulo)

Arrigo Barnabé e Maria Beraldo - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Me Leva Festival (Menos é Mais, Pixote e Jeito Moleque) - Farma Conde Arena (São José dos Campos - SP)

Zé Ramalho - Clube Jundiaiense (Jundiaí - SP)

CPM 22 - Esportiva Sanjoanense (São João da Boa Vista - SP)

Armandinho - Estação Atibaia (Atibaia - SP)

Sami Chohfi - Benjamin Rock Bar (Piracicaba - SP)

The Exploited e Ratos de Porão - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Inner Circle - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Alcione - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Baile Lotadão (Victor Lou + DJ GBR; Breaking Beattz, Eli Iwasa, Bruna Strait, Pandora, Duarte e o projeto BMOB com WC no Beat) - Nau Cidades (Rio de Janeiro)

Escalandrum - Soberano (Itaipava - RJ)

Detestation - Caverna (Belo Horizonte)

Tim Ripper Owens - Célula Showcase (Florianópolis)

Festival RPB (Titãs, Nando Reis, Humberto Gessinger, Paula Toller e Distintos Filhos) - Estacionamento da Arena BRB Mané Garricha (Brasília)

Histórias: O Show do Século (Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, César Menotti & Fabiano, Victor & Léo, Leonardo e Daniel) - Arena BRB (Brasília)

O Lorde Music Festival (Detonautas, Reação em Cadeia, Nenhum de Nós, Di Ferrero, Vera Loca e Papas da Língua) - Pavilhões da Fenac (Novo Hamburgo - RS)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Classic Hall (Recife)

Roberta Miranda - Teatro Riachuelo (Natal)

Roberta Campos - Theatro Via Sul (Fortaleza)

Luedji Luna canta Sade - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Linn da Quebrada - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Sábado, domingo e quarta

System of a Down - Allianz Parque (São Paulo, sábado e domingo) e Autódromo de Interlagos (São Paulo, quarta, com AFI na abertura)

Domingo

Inner Circle - Audio (São Paulo)

Upfront Festival (The Exploited, Ratos de Porão, The Chisel e outros) - Carioca Club (São Paulo)

Tim Ripper Owens - Manifesto (São Paulo)

Escalandrum - Jazz B (São Paulo)

Thunderbird - Blue Note SP (São Paulo)

Detestation - De Leon Music Pub (Goiânia)

Benito di Paula - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Terça

Carcass - Mister Rock (Belo Horizonte)

Quarta