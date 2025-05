Ex-namorada de Liam Payne herda patrimônio de quase R$ 200 milhões

Cheryl, 41, ex-namorada de Liam Payne e mãe do filho do artista, Bear Grey Payne, 8, irá herdar a fortuna de US$ 32 milhões do cantor após sua morte.

O que aconteceu

A decisão foi tomada nessa quarta-feira (7) por um tribunal britânico. O valor da fortuna chega a quase R$ 200 milhões, na cotação atual do dólar.

De acordo com a lei do Reino Unido, se uma pessoa morre sem deixar testamento, o cônjuge e filhos têm prioridade sobre a herança. Liam estava em uma relacionamento com Kate Cassidy antes de morrer, mas como não era casado, Cheryl será a administradora do patrimônio.

Liam Payne morreu em 16 de outubro após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, em meio a um episódio envolvendo consumo excessivo de álcool e drogas. De acordo com o site Daily Mail, segundo laudos médicos apresentados durante a audiência no Tribunal do Coroner de Buckinghamshire, Payne morreu devido a um "politrauma", termo utilizado para descrever múltiplas lesões traumáticas no corpo.