Ex-BBB Alane Dias assume namoro com filho de Preta Gil: A vida acontecendo

Alane Dias, 24, oficializou o romance com Francisco Gil, 30, filho de Preta Gil, 50.

O que aconteceu

A atriz e ex-BBB publicou uma foto em que aparece trocando chamegos com o músico. A imagem faz parte de um carrossel compartilhado por ela no Instagram, com vários registros do último mês. "A vida acontecendo nos detalhes mais bonitos", legendou ela.

Os rumores de um namoro entre Alane e Francisco tiveram início no Carnaval. Depois de serem vistos curtindo a folia lado a lado, eles fizeram uma viagem juntos para Fortaleza, o que intensificou ainda mais os boatos.

Recentemente, Francisco afirmou não se incomodar com as especulações em torno de sua vida amorosa. "Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa", declarou ele à revista Quem, no final de março.