Ex-ator pornô diz que foi mantido como 'escravo sexual' de P.Diddy

Jonathan Oddi, ex-estrela pornô, diz ter sido "escravo sexual" de P. Diddy e fechado acordo de confidencialidade.

O que aconteceu

Jonathan Oddi foi preso em 2018 por invadir o clube de golfe do presidente Donald Trump. O ator foi flagrado por uma câmera de segurança com uma bandeira dos EUA e falando mal de Trump enquanto invadia o saguão do Trump National Doral Golf Club.

Após a prisão, Jhonatan disse à polícia, que era "escravo sexual" de P. Diddy. "Eu fiz sexo com Cassie (Ventura) e Sean (Combs). Basicamente, ele se masturbava e me dizia o que fazer com Cassie", contou ele.

Pelo seu silêncio, ele assinou um acordo de confidencialidade de 5 milhões de dólares. O "Daily Mail" publicou uma imagem do contrato de confidencialidade, assinado em 2014, entre Oddi e Diddy, que está envolvido com tráfico sexual, distribuição de drogas e uso de armas de fogo.

Tonia, ex-esposa de Jhonathan declarou que o contrato de cerca de R$ 28,5 milhões foi firmado na época do divórcio deles. "Nossas vidas já estavam tomando rumos diferentes. Comecei a me sentir como uma vela na vida de outra pessoa, em vez de uma esposa", disse ela.

Ela acredita que o ex-ator pornô conheceu o rapper em uma festa exclusiva "Ilha das estrelas" em Miami.