Dona de Mim hoje (7): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (7) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Bárbara percebe o incômodo de Marlon com o beijo de Davi e Leo. Sofia e Filipa se encantam com as histórias de Rosa sobre a Boaz. Costa aborda Lucas e exige que ele apague seu vídeo com Kami. Marlon protege Lucas. Davi e Leo se divertem no parque de diversão. Samuel se incomoda ao saber que Davi ficou com Leo. Kami destrata Costa. Filipa se alegra com os elogios que recebe de Danilo. Abel entrega para Sofia uma medalhinha que era usada por Ellen. Lucas conta para Ryan sobre Kami e Costa, e ele se preocupa. Marlon defende Kami de Vespa e Costa, que se enfrentam na frente da fábrica.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.