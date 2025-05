Diogo Defante diz que foi responsável por comprar pizzas para fãs de Lady Gaga

Diogo Defante disse que foi ele, e não Lady Gaga, que teria comprado pizzas para os fãs que esperavam na porta do Copacabana Palace, em 1º de maio. O comediante publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira, 6, em que diz ter feito a ação para uma "pegadinha".

Procuradas pelo Estadão, a administração do Copacabana Palace e a assessoria de Diogo Defante não se pronunciaram. O espaço segue em aberto.

No vídeo do YouTube, ele supostamente liga para a recepção do hotel e pede para que entreguem pizzas para os fãs que estivessem na porta do Copacabana Palace, na zona sul do Rio, esperando por Lady Gaga.

Defante também filma os pedaços sendo entregues aos fãs e afirma que pagou por eles para a câmera. Ele é conhecido por pegadinhas e situações similares, em seu quadro "Repórter Doidão".

Anteriormente, ele havia postado nas redes sociais que a cantora que teria enviado as pizzas aos fãs, com a legenda: "A Gaga entregou a pizza, eu entreguei o molho."

Na frase, "molho" é uma gíria que significa alguém com "personalidade" e que se destaca. O humorista se referia à aparição que fez na sacada do hotel, em 1º de maio. Na ocasião, ele cumprimentou alguns fãs que esperavam a cantora no local.

Entretanto, a informação de que as pizzas foram pedidas por Defante não foi confirmada oficialmente. Também pelas redes sociais, internautas destacaram que Gaga teria interagido com vídeos de fãs comendo a pizza e que a própria administração do hotel confirmou que o alimento foi um pedido da cantora.

Ao Gshow, o Copacabana Palace afirmou, na ocasião, que o pedido foi realizado por Gaga.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.