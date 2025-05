Deborah Secco exibe corpo definido após treino: 'Bracinho tremendo'

Deborah Secco, 45, posou após um treino intenso de crossfit.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo nos stories do Instagram em que aparece tremendo após as atividades. Diante do espelho, Secco mostrava o resultado do esforço físico, exibindo o abdômen definido.

Deborah Secco, que usava um cropped, falou sobre os exercícios. "Meu bracinho tremendo, porque hoje teve", disse. Na legenda da publicação, ainda reforçou. "Devagar e sempre".