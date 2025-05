Como o Corinthians se tornou o maior vilão das novelas da Globo

Fiquei sabendo que o remake de "Vale Tudo" atingiu um novo recorde negativo na noite de terça-feira. Em um primeiro momento, minha consciência pesou: será que a culpa foi minha? Perdi o capítulo para prestigiar a festança em comemoração aos 50 anos do Léo Dias.

Mas não foi responsabilidade dos fofoqueiros e artistas que estiveram no rega-bofe. Prometo prestigiar o que perdi no Globoplay, estou gostando muito da novela. E analisando as informações publicadas pelo site Notícias da TV, respiro aliviado e percebo que o culpado pelos mirrados 18 pontos no Ibope na verdade foi o Corinthians.

O mais popular time de São Paulo tem sido um algoz recorrente da teledramaturgia da Globo. Talvez nem seja exagero dizer que ele é o maior vilão das novelas atualmente. Mais até que o tão comentado streaming.

O jogo contra o América de Cali era válido pela Copa Sul-Americana foi exibido pelo SBT e ultrapassou a barreira dos 11 pontos no Ibope. Um fenômeno! A emissora já estava embalada por outra partida que foi exibida à tarde, entre o Barcelona e a Inter de Milão, que bateu quase 6 pontos de média.

A distribuição do futebol por diferentes canais têm evidenciado ainda mais a relevância do mesmo para a audiência. Os entusiastas do fino esporte bretão vão atrás dele onde quer que esteja. Chega a ser comovente. Mas é claro que isso acaba atrapalhando os índices da Globo, que outrora foi o grande hub nacional do ludopédio.

O Corinthians já tinha avacalhado com a reta final de "Mania de Você" em março. A final do Paulistão venceu o penúltimo capítulo da malfadada novela. Foi a melhor audiência da Record desde o Velho Testamento -mais Ibope que "Dez Mandamentos", até. Coisa séria.

"Garota do Momento" e "Dona de Mim" estão eventualmente se saindo melhor que a trama das 21 horas no ranking de programas mais assistidos. Dia desses, a reprise de "Tieta" deu 22 pontos à tarde, um número que o remake de "Vale Tudo" costuma ter problemas para alcançar.

Talvez o hábito de consumo esteja mudando a um ponto em que o horário mais nobre da TV aberta já não seja mais o mesmo de outros tempos. Aliás, horário nobre mesmo, pelo visto, é qualquer hora que o Timão entra em campo. Por mim, tudo bem.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.