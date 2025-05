Como estão as gêmeas do filme 'O Iluminado' 45 anos após clássico do terror

Em 2025, o filme "O Iluminado", clássico do terror com Jack Nicholson dirigido por Stanley Kubrick, completa 45 anos. E as gêmeas Grady, responsáveis por aterrorizar o pequeno Danny Torrance em um corredor, surpreenderam fãs do filme ao compartilhar uma foto atual na pose da cena.

Como elas estão?

Lisa e Louise Burns têm hoje 57 anos. Em post compartilhado no Facebook em novembro, as irmãs posaram lado a lado —como no filme— na estreia do documentário "Shine On", sobre "O Iluminado". A semelhança entre elas ainda impressiona.

"O Iluminado" foi o único filme da carreira das duas. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail em 2015, Lisa contou que ambas não tiveram interesse em seguir nas artes depois de uma dura rejeição: elas não conseguiram anos mais tarde entrar na Royal Academy of Dramatic Arts, a mais prestigiosa escola de arte dramática do Reino Unido, porque eram consideradas profissionais por terem feito um filme na infância.

Por isso, elas optaram por seguir carreiras alternativas. Lisa é advogada, enquanto a irmã Louise é uma cientista com pesquisas publicadas —embora não tenha revelado em que área ela atua.

Elas, no entanto, lembram com carinho de sua experiência no set de Kubrick. "Todos os dias parecia que tínhamos sido convidadas para uma festa muito exclusiva e éramos as pessoas mais jovens e sortudas a estar lá", comentaram ao Mail sobre as filmagens, quando tinham 11 anos. "Stanley nos queria no set todos os dias, então entre as cenas, nós brincávamos com Danny [Lloyd] e Jack [Nicholson]".

As gêmeas conseguiram o papel depois de um anúncio ao público feito pelo diretor. Kubrick mudou o roteiro do livro em que se baseava, em que as irmãs teriam 10 anos e oito anos, respectivamente. Nas telas, elas foram eternizadas como idênticas.

Segundo Louise e Lisa, Kubrick foi tão perfeccionista que levou uma semana para chegar ao resultado final da cena da morte delas. No entanto, o departamento de figurinos tinha apenas um par de vestidos, por isso, elas tiveram que rodar a cena de uma vez. Mas a imagem das duas deitadas cobertas em sangue no corredor ficou tão poderosa que foi parar em um livro de Lee Unkrich sobre "O Iluminado", publicado pela editora Taschen.

Elas nunca imaginaram que o filme teria sucesso além das bilheterias. Nenhuma das gêmeas vislumbrou ser lembrada após quatro décadas e meia, mas desde então a icônica cena no corredor já inspirou paródias nas animações "Family Guy", "Angry Birds" e "Os Simpsons". Elas também se tornaram fantasias de Dia das Bruxas e temas de conteúdos nas redes sociais.