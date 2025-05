Chico: Globo nos obriga a ficar do lado de Odete Roitman

Odete Roitman é uma das vilãs mais conhecidas da teledramaturgia, e sua nova versão com Débora Bloch para o remake de "Vale Tudo" tem mexido com o público. Para Chico Barney, inclusive, a Globo tem criado uma narrativa em que os fãs da trama fiquem do lado da empresária. Ele falou sobre ao lado de Bárbara Saryne no Central Splash, desta quarta-feira (7).

Nesta semana, Odete enfrenta Solange Duprat, personagem de Alice Wegmann, e faz uma proposta para ela sair do Brasil a trabalho, a fim de levar Afonso, vivido por Humberto Carrão, junto com ela para Paris, na França.

Tanto Chico quanto Bárbara concordam que a reação de Solange foi um tanto quanto exagerada, o que contribui para que o público fique do lado de Odete.

Eu achei que ficou muito desproporcional a forma como a Solange reagiu a proposta da Odete, porque ela poderia ter saído dessa sem uma grande treta

Bárbara Saryne

Eles estão contando a história de um jeito que eu estou a favor da Odete. Quem a Odete falar para votar em 2026, eu vou votar

Chico Barney

